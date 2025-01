(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

Viabilità, da lunedì 20 gennaio in via Lungagna divieto

di transito e di sosta

Il provvedimento, in vigore fino al 28 febbraio, è necessario per lavori alla rete del gas

Da lunedì 20 gennaio fino al 28 febbraio in via Lungagna, nella zona di Masiano, saranno vietati il

transito e la sosta su entrambi i lati della carreggiata. Sarà garantito l’accesso ai mezzi di soccorso, di

emergenza, alle attività commerciali e ai residenti. Per i pedoni verrà realizzato un passaggio

protetto.

Il provvedimento è necessario per lavori di estensione alla rete del gas da parte di Toscana Energia.

Sul posto sarà realizzata la segnaletica di preavviso.