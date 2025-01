Sospeso domenica 19 gennaio 2025 il mercatino domenicale del parcheggio “cuore” – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

Oggetto: sospensione temporanea del mercatino domenicale nel “parcheggio Cuore” in

occasione della partita di calcio del giorno 19 gennaio 2025

lL SINDACO

Preso atto che, come da calendario ufficiale del Campionato di Calcio di serie A 2024/25, nella

giornata di domenica 19 gennaio p.v. avrà luogo presso lo stadio Unipol Domus, con inizio alle

ore15:00, la partita tra la squadra del Cagliari e quella del Lecce;

Dato atto che in prossimità dello stadio, nel cd.“parcheggio Cuore”, si svolge il mercatino

domenicale “generalista”, dedicato alla compravendita di beni e oggettistica varia, che comporta

l’affluenza di migliaia di persone nel corso della giornata;

Considerato che, essendo l’orario di conclusione delle attività mercatali a stretto ridosso di quello

di avvio del predetto evento calcistico, e che sentita l’organizzazione per vie brevi ed appurato

che non sussistono le condizioni organizzative per garantire una chiusura anticipata, si rende

necessaria la sospensione del mercato nella giornata del 19 gennaio p.v., motivata dalla necessità

di mantenere liberi gli stalli di sosta per coloro che assisteranno numerosi alla partita del Cagliari;

Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace azione di

prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la

collettività;

Visto l’art. 54 del D.Lgs 267/2000.

ORDINA

L’interdizione allo svolgimento del mercatino domenicale nel cd. parcheggio “cuore” dello stadio

e conseguentemente fa divieto a chiunque di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di

qualsiasi altra tipologia di merce nel suddetto piazzale e nelle strade limitrofe per la giornata del

19 gennaio 2025.

DISPONE

Che in considerazione dell’elevato numero dei destinatari, per cui si rende particolarmente

gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia

comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art 8 comma 3 della Legge 241/90, tramite

comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità

ritenute idonee.

DEMANDA

Il controllo sul rispetto della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e

a tutti gli altri enti e servizi aventi competenza in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Sardegna entro 60 giorni dalla

data di notifica/ pubblicazione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima.

Il Sindaco

Massimo Zedda

