Lista Esperte/i Luiss per World Economic Forum Davos

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

LISTA ESPERTE/I LUISS

Per un commento o un’analisi

ecco le e i docenti della Luiss Guido Carli

WORLD ECONOMIC FORUM DAVOS

Esempio di temi

Giuseppe Italiano

Prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills

Professore Ordinario di Computer Science

Temi: Innovazione tecnologia, sviluppo e applicazione dell’Intelligenza artificiale.

Esempio di intervento

Antonio Majocchi

Prorettore per l’Internazionalizzazione

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

Temi: Internazionalizzazione delle imprese, investimenti esteri, reshoring, sfide economiche globali.

Esempio di intervista

Stefano Manzocchi

Prorettore per la Ricerca e Terza Missione

Professore Ordinario di Economia internazionale

Temi: Shock globali e politiche economiche, nuovi trend demografici, impatto dell’intelligenza artificiale sulla produttività.

Esempio di intervista

Valentina Meliciani

Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy

Professore Ordinario di Economia industriale

Temi: Catene di valore globali, sostenibilità ambientale asset finanziari del futuro.

Esempio di intervista

Enzo Peruffo

Dean della Graduate School

Professore Ordinario di Strategie d’Impresa

Temi: Ruolo del capitale umano, futuro del lavoro.

Esempio di intervista

Veronica De Romanis

Docente di Economia europea

Temi: Prospettive economiche europee e italiane.

Esempio di intervista

Emilio Calvano

Professore Ordinario di Microeconomia

Temi: Big Tech, innovazione tecnologica e digitalizzazione, regolamentazione internazionale.

Esempio di intervista

Pietro Reichlin

Professore Ordinario di Analisi macroeconomica

Temi: Disuguaglianze economiche globali, debito e global minimum tax, sistemi di welfare.

Esempio di intervento

Federica Brunetta

Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese

Temi: Management strategico, sviluppo sostenibile.

Alfonso Giordano

Docente di Relazioni internazionali, Popolazioni, Ambiente e Sostenibilità

Temi: Politiche migratorie, geografia politica.

Esempio di intervento

Isabella Leone

Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese

Temi: Ricerca e sviluppo per la competitività delle imprese, management etico e responsabile.

Esempio di intervento

Domenico Lombardi

Direttore del Luiss Policy Observatory

Temi: Economia globale, analisi delle politiche finanziarie.

Esempio di intervento

Maria Rita Testa

Professore Ordinario di Demografia e Società italiana

Temi: Politiche di welfare, demografia.

Press Office

Luiss

Libera Università Internazionaledegli Studi Sociali Guido Carli

Annalisa Pacini

Head of Press Office

Eleonora GiustoPress Office

Paolo Cantore

Press Office