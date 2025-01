(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Covid. Buonguerrieri (FdI): Polemiche M5s per distrarre da ‘mascheropoli’

“Colucci e il M5s imbastiscono sterili polemiche per distrarre l’opinione pubblica dallo ‘scandalo mascheropoli’, ossia una condanna di maxi-risarcimento a carico dello Stato italiano per colpa della gestione commissariale di Domenico Arcuri. Le mascherine importate, da quanto appreso, erano irregolari e sono state pagate quattro volte di più rispetto al loro valore, oltre al danno erariale, dunque, è stata messa a rischio la salute degli italiani. Tutti, non solo Fratelli d’Italia, dovrebbero avere interesse a verificare i fatti oggetto di sentenza di Tribunale e quanto appreso dagli auditi in commissione. Perchè i 5Stelle non vogliono che si faccia luce su tutto questo?”.

Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica