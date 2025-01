(ACON) FOTOVOLTAICO. CAPOZZI (M5S): DATI TERNA CONFERMANO, TARGET SUPERATO

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 17 gen – “Secondo le ultime statistiche

diramate da Terna, dal 2021 al 2024 nella nostra regione sono

stati installati 652 Mw di fotovoltaico, 337 dei quali solamente

l’anno scorso. In questo modo ? stato superato il target

prefissato dal Dm ‘Aree idonee’ del 21 giugno 2024, non solo per

l’anno appena concluso ma, addirittura, con dodici mesi di

anticipo rispetto al target del 2025”.

Lo evidenzia in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi

(Mocimento 5 Stelle), rendendo note le statistiche di Terna Rete

Elettrica spa, societ? operatrice delle reti di trasmissione

dell’energia elettrica, aggiornate alla data odierna.

“La curiosit? – aggiunge l’esponente pentastellata – deriva dal

fatto che, dei 14.360 impianti installati nel 2024, solamente

quattro sono superiori ai 10 Mw, per una potenza complessiva di

66 Mw. Questo significa che, anche senza installare i grandi

parchi fotovoltaici autorizzati negli ultimi anni e che stanno

facendo discutere le comunit? locali, ci stiamo avviando verso la

decarbonizzazione”.