0117 Spettacolo 18 gennaio_TRAC Festival

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

TRAC Festival

Teatro, ricerca, arte, circo

2^ edizione_21 dicembre 2024 / 26 gennaio 2025

18 gennaio 2025 ore 21

Chapiteau TRAC – PIN La Spezia

Microband

DUEL – The Best of

Di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio

La Spezia, 17 gennaio 2025 – Una passeggiata musicale condotta ad un ritmo vertiginoso e condita di gags, sorprese e incredibili invenzioni, con i funamboli del pentagramma Luca Domenicali e Danilo Maggio. E’ quanto propone il prossimo appuntamento con la seconda edizione di TRAC Festival, rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23.:

Lo spettacolo DUEL – The Best of è in programma sabato 18 gennaio 2025 alle 21, sotto lo Chapiteau allestito nello spazio del PIN.

Dopo il grande successo internazionale di Classica for Dummies, con oltre 300 repliche nei teatri di tutta Europa, Microband presenta un lavoro che raccoglie il meglio del loro ricchissimo repertorio, inserendo una serie di numeri totalmente nuovi ma sempre caratterizzati dal connubio tra musica, virtuosismo e comicità.

DUEL ha debuttato con grande successo a Berlino nel Maggio 2022.

Durata spettacolo: 1 ora e 20 minuti

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 7 euro + d.p.

