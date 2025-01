RAI: UNIRAI, ACCELERARE SU FASE 2 GIUSTO CONTRATTO

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

La Rai ha confermato la volontà, espressa già ad ottobre, in occasione del nostro presidio, di affrontare la questione della regolarizzazione dei colleghi che aspettano il giusto contratto.

Spazzate via le preoccupazioni per una legge di bilancio che fortunatamente è stata corretta ora è tempo di accelerare e di aprire subito le trattative. Lo afferma il sindacato Unirai – Figec Cisal al termine di un incontro con l’azienda in cui sono stati trattati anche altri temi urgenti.

Sugli organici il sindacato ha rappresentato la necessità di un adeguamento al modello produttivo non più rinviabile, sulla Tgr la necessità di garantire risorse in linea con gli impegni previsti dal Contratto di servizio, sulle sedi estere la richiesta di sostituire il posto vacante a Parigi, sul giornalismo nei programmi l’adeguamento dei plafond per inviati e capiservizio. Dopo aver trattato anche numerose vertenze individuali Unirai ha ribadito la richiesta di limitare la presenza di conduttori e commentatori esterni nei talk e di valorizzare invece le risorse interne. Tutti argomenti sui quali il sindacato continuerà a lavorare mediante le sue commissioni e sui quali tornerà a confrontarsi.