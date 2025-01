(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Comunicato stampa

NOMINE, LUCA RIGOTTI RICONFERMATO PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO VINO DEL COPA-COGECA

Bruxelles, 16 gennaio 2025 – Luca Rigotti è stato rieletto oggi a Bruxelles Presidente del Gruppo di Lavoro Vino del Copa-Cogeca, la principale organizzazione di rappresentanza agroalimentare europea. Rigotti, Presidente del Comitato del Settore Vitivinicolo di Confcooperative Fedagripesca, è stato eletto in rappresentanza di Alleanza delle Cooperative Agroalimentari e sarà affiancato per il prossimo biennio da due vicepresidenti, il francese Lodovic Roux (LCA) ed il tedesco Christian Schwoerer (DBV).

Imprenditore del settore vitivinicolo, Luca Rigotti è Presidente dal 2012 del Gruppo Mezzacorona e della controllata Nosio S.p.a. Nel 2021 è stato eletto per la prima volta Presidente del Gruppo Vino Copa-Cogeca.

Nel ringraziare per la fiducia con cui è stato riconfermato alla guida del gruppo di lavoro, Rigotti ha sottolineato nel suo discorso di insediamento le principali criticità che il settore è chiamato ad affrontare in questo particolare periodo, e come la cooperazione vitivinicola europea, che rappresenta la maggior parte della produzione del Continente, “si sta impegnando sul fronte della qualità e della commercializzazione”.

Il dibattito a livello europeo è improntato sulla condivisione di misure idonee ad agevolare il settore in tutte le sue fasi sia per quanto riguarda le evoluzioni del mercato che il cambiamento dei gusti, delle modalità e dei luoghi di consumo”.

“Dobbiamo tornare a fare apprezzare il vino a un pubblico vasto, – ha dichiarato Rigotti – promuovendo nel contempo la cultura del bere consapevole moderato e responsabile. Ci sono sfide impegnative legate al valore della sostenibilità ambientale, con risultati importanti già raggiunti dai nostri viticoltori che dobbiamo far conoscere ai consumatori, e alla crescita dei vini low alcol e dealcolati, che può essere una nuova opportunità da sostenere ed incentivare con determinazione”.

Alina Fiordellisi

CONFCOOPERATIVE

Ufficio stampa

Via Torino 146

00184 ROMA