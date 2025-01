(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 COVID, CASTELLONE (M5S): FDI PORTA IN PARLAMENTO ALLUSIONI E COMPLOTTI PER FARE PROPAGANDA

Roma, 16 gen. – “È francamente vergognoso che in una sede istituzionale come la commissione covid, che in teoria dovrebbe avere il solo scopo di accertare la verità nell’interesse dei cittadini, si sia concesso spazio a un imprenditore privato che, per un’ora intera, ha potuto perorare le sue pretese economiche contro lo Stato e diffondere insinuazioni, allusioni e teorie complottiste prive di qualunque fondamento documentale. La commissione non può diventare il palcoscenico per attacchi personali e accuse infondate, che coinvolgono decine di persone senza uno straccio di prova. Al contrario, chi ha servito lo Stato con responsabilità ha dimostrato di saper ricostruire i fatti con serietà, portando documenti e riscontri oggettivi che ricollocano la vicenda su un binario di verità e trasparenza. Ribadiamo che le istituzioni devono essere al servizio dei cittadini e della verità, non uno strumento di propaganda politica o di interessi personali come sta facendo la destra. Pensano forse di danneggiare noi, ma l’unica cosa che stanno facendo è minare la credibilità delle istituzioni e tradire la fiducia degli italiani che meritano risposte serie e documentate, non spettacoli indecorosi. Questa commissione sarebbe stata utile se da questa analisi avessimo potuto capire come prepararci ad affrontare meglio una futura pandemia e invece non servirà nemmeno a questo perché da un lato non si sta analizzando in questa sede l’operato delle regioni e dall’altro lato questo governo continua a tagliare fondi alla sanità”.

Così la senatrice M5S Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle