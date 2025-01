Agenzia regionale 45.25 Triggiani_Presentato progetto definitivo Parco Rinascita

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 *Parco della Rinascita (Ex Fibronit), presentato il progetto definitivo*

*L’assessora Triggiani: “Bonifica va accompagnata da piani di

riqualificazione”*

Si è tenuta nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio la presentazione

del progetto definitivo del Parco della Rinascita che sorgerà sull’area ex

Fibronit. All’incontro, che ha avuto luogo a Bari nella sala giunta di

Palazzo di Città, hanno partecipato l’assessora regionale all’Ambiente *Serena

Triggiani*, il sindaco di Bari *Vito Leccese*, gli assessori cittadini alla

Cura del Territorio, *Domenico Scaramuzzi*, alla Rigenerazione urbana e

sociale, *Giovanna Iacovone*, al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, *Elda

Perlino*, la presidente del Municipio I *Annamaria Ferretti* e i

rappresentanti delle aziende appaltatrici (de Grecis e Cobar). Ad

illustrare i dettagli del progetto, il responsabile della

progettazione *Michele

Fuzio* e il presidente del comitato cittadino Fibronit *Nicola Brescia*.

Il progetto prevede la creazione del più grande parco della città di Bari,

con un’estensione di circa 120.000 metri quadrati con oltre 2.000 nuovi

alberi. Previste aree dedicate allo sport, ai giochi per i bambini, agli

eventi culturali e al tempo libero. Circa 15 milioni di euro il costo del

progetto, cui la Regione ha partecipato con uno stanziamento di 3,5

milioni, cui si aggiungono i 14 milioni stanziati per la bonifica e la

messa in sicurezza del sito.

“Recuperare il territorio inquinato significa dargli nuova vita,

realizzando servizi, infrastrutture verdi, ovvero insediamenti industriali

sostenibili di nuova generazione. La strategia regionale posta in essere si

basa sul concetto, sempre più chiaro a tutti, che le procedure e gli

interventi di bonifica rappresentano azioni necessarie per poi rigenerare,

risanare e recuperare aree degradate, rendendo gli spazi più vivibili e

sostenibili per le comunità” ha dichiarato l’assessora *Triggiani*. “Le

azioni di bonifica e messa in sicurezza della regione, con ingenti

finanziamenti, consentono oggi di vedere la prima pietra del progetto

definitivo del parco, una rinascita che deriva e nasce da una ferita della

città quale è stata la fabbrica della morte Fibronit. Tale azione, e la

rinascita di oggi significa restituire al territorio una compensazione in

termini di ambiente e salute per la cittadinanza”. ”L’azione regionale

relativa al SIN Bari non è finita” ha aggiunto l’assessora. “Nell’ambito

della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 del

Ministero dell’Ambiente, al fine di risolvere completamente e in via

definitiva le criticità residue presenti, abbiamo proposto, tra gli

interventi prioritari da finanziare da parte del MASE, il completamento

caratterizzazione e bonifica delle piccole aree residuali del SIN

denominate storicamente “Grimaldi” e “Carozzeria” che potranno poi

eventualmente essere disponibili al Comune quali aree a servizio del Parco

della Rinascita”.