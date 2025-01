REGIONALI,MONTARULI (FDI): ZAIA? NON MI RISULTA INTENZIONE DI FARE TERZO MANDATO, IN VENETOSI TROVERA’ LA QUADRA

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 *REGIONALI, MONTARULI (FDI): ZAIA? NON MI RISULTA INTENZIONE DI FARE TERZO

MANDATO, IN VENETO SI TROVERA’ LA QUADRA*

“In Veneto si troverà una quadra, con la Lega governiamo in Italia senza

crepe. Zaia? A me non risulta ci sia l’intenzione di fare un terzo mandato

e comunque su questo tema non si ragiona su un caso singolo”. Lo dice a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Fratelli d’Italia e

vicepresidente della Vigilanza Rai. Ci sta però che il suo partito pensi di

poter esprimere il nome del presidente. “E’ giusto che FdI possa ambire ad

avere un suo candidato ma comunque si sceglierà il candidato migliore”, ha

chiosato la deputata a Un Giorno da Pecora.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

