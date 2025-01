NOTA STAMPA -Al via il censimento degli impianti di illuminazione pubblica.

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

Al via il censimento degli impianti di illuminazione pubblica.

Parma, 15 gennaio 2025. La prossima settimana prenderà avvio il censimento degli impianti di pubblica illuminazione, nell’ambito del progetto full Led, recentemente approvato dall’Amministrazione.

La conversione dell’illuminazione pubblica dalla vecchie lampade in illuminazione a Led permetterà consistenti riduzioni dei costi di gestione a beneficio dell’intera comunità.

Per effettuare il censimento, da un punto di vista tecnico, è necessario che gli impianti vengano accesi anche nelle ore diurne.

Nel caso in cui i cittadini vedano gli impianti in funzione, quindi, non si tratterà di disfunzioni ma di un’attività legata alla corretta ed efficace realizzazione del censimento stesso.

