(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Ita-Lufthansa, BIGNAMI(FDI): AUGURI A NUOVO CDA

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, rivolgo le mie più

sentite congratulazioni al nuovo Cda di Ita-Lufthansa e in particola a

Sandro Pappalardo per la nomina a presidente e a Joerg Eberhart,

amministratore delegato. Sono certo che con la loro esperienza e

professionalità sapranno guidare la compagnia aerea in una nuova fase

storica, rafforzandone la posizione e valorizzando ITA Airways come vettore

italiano di riferimento. Un ringraziamento, inoltre, al presidente uscente

Antonino Turicchi per il lavoro svolto sino ad oggi”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 15 gennaio 2025