(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 Comunicato Stampa

Riqualificazione energetica del centro culturale La Gualchiera, intervento concluso entro la primavera

Lavori conclusi entro la primavera. L’opera è inserita nel pacchetto Pnrr ed ha un valore di 310 mila euro. Lavori di isolamento esterno e sul tetto per evitare dispersioni di calore e migliorare il comfort termico della struttura in estate e in inverno

Sopralluogo questa mattina dell’assessore con delega al Pnrr, Alberto Vignoli, al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizzo), dove stanno procedendo, secondo la tabella di marcia, i lavori di efficientamento energetico dell’edificio nell’ottica di una sempre maggiore razionalizzazione delle risorse e di risparmio delle fonti energetiche.

«Siamo a buon punto per quanto riguarda i lavori della Gualchiera. Si tratta di un intervento del valore complessivo di 310 mila euro, finanziato con fondi Pnrr, che riguarda l’efficientamento energetico dell’edificio. – spiega l’assessore, Alberto Vignoli – I lavori stanno andando avanti secondo quello che è il crono programma. Nel progetto di riqualificazione energetica sono previste varie azioni che andranno a migliorare l’edificio e a garantirne un minor impatto ambientale. In particolar modo, si procederà alla sostituzione delle vecchie caldaie a gas con un sistema di riscaldamento e raffreddamento attraverso l’utilizzo della pompe di calore. Inoltre tutti i materiali utilizzati sono di origine naturale, nel rispetto delle linee guida Pnrr». Gli interventi Pnrr, infatti, prevedono l’applicazione del principio Do No Significant Harm (DNSH), cioè nessuna opera Pnrr dovrà arrecare danni significativi all’ambiente, ma anzi i lavori attuati dovranno concorrere alla transizione ecologica.

Complessivamente il progetto ha un valore di 310 mila euro ed è co-finanziato per 62 mila euro attraverso fondi comunali e con 80 mila euro grazie ai finanziamenti del Gse (Gestore servizi energetici) sul “conto termico”; le risorse Pnrr sono state ottenute dal Comune sul bando Pnrr “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, destinato alla riqualificazione energetica di teatri e spazi culturali.

In questi giorni al centro La Gualchiera è in corso il montaggio del ponteggio che servirà per realizzare il “cappotto” di isolamento esterno dell’edificio, che andrà a migliorare il comfort interno del teatro in tutte le stagioni. I materiali utilizzati per l’isolamento sono di origine naturale come la lana di roccia o la lana di vetro. In particolare, la lana di vetro possiede sia proprietà fono-isolanti che fonoassorbenti, e quindi, oltre a isolare i rumori esterni, è in grado anche di assorbire i rumori interni, evitando fenomeni di risonanza acustica. Si andrà quindi a migliore anche le performance acustiche del teatro, nonché l’isolamento dello spazio rispetto alle abitazioni vicine. Sono state inoltre tolte le tre caldaie a gas presenti nella struttura e utilizzate per il riscaldamento e sono state sostituite con una pompa di calore alimentata ad energia elettrica. La pompa di calore produrrà anche aria fresca durante l’estate ed è stato quindi deciso di togliere la macchina per il condizionamento presente sul tetto. Per risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua nei locali di servizio e dei bagni, il Comune ha provveduto al risanamento del terrazzo soprastante, mentre a a breve sarà rifatto ed isolato anche il tetto della struttura. Infine, sono già stati conclusi i lavori di risanamento dell’umidità in risalita dai muri perimetrali della struttura attraverso la realizzazione di una barriera chimica con l’iniezione una specifica resina. «I lavori – tempo permettendo – proseguiranno ancora per un paio di mesi e poi risistemeremo gli interni. L’obbiettivo è di restituire il teatro al gestore entro la primavera. Così la comunità avrà uno spazio rinnovato ed efficiente, pronto ad accogliere eventi culturali e ricreativi», conclude l’assessore Alberto Vignoli. Il centro culturale della Gualchiera è uno spazio polivalente, utilizzato sia come teatro che come luogo per corsi di formazione e attività ludiche e ricreative. Sempre nell’ottica del risparmio e del miglioramento della qualità e della fruibilità del centro, sarà messo in atto il relamping della struttura, cioè tutte le lampade tradizionali saranno sostituite con apparecchiature a led che consentiranno di ottenere un consistente risparmio in bolletta.

nella foto di gruppo da sinistra il tecnico del Comune Federico Begliomini, il titolare della ditta che cura i lavori alla Gualchiera, l’assessore Vignoli e l’architetto del Comune, Federico Tassi

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo