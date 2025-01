La US Energy Information Administration alza le previsioni sulla produzione di petrolio nel 2025

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

La US Energy Information Administration (EIA) ha aggiornato oggi le sue previsioni sulla produzione di petrolio negli Stati Uniti, annunciando che nel 2025 il paese raggiungerà un nuovo livello record di produzione. Nel suo rapporto sulle previsioni energetiche a breve termine, l’EIA ha rivisitato al rialzo le stime per la produzione di petrolio greggio, prevedendo che gli Stati Uniti produrranno una media di 13,55 milioni di barili al giorno, un incremento rispetto alla stima precedente di 13,52 milioni.

Questo aumento delle previsioni riflette una continua espansione del settore petrolifero statunitense, che beneficia di una combinazione di fattori, tra cui l’adozione di tecnologie più avanzate nell’estrazione e un ambiente favorevole agli investimenti nel settore energetico. La crescita della produzione di petrolio è un segnale positivo per l’economia, ma potrebbe anche avere implicazioni sui mercati globali, in particolare per quanto riguarda l’offerta di greggio e i prezzi.

Al contempo, l’EIA ha rivisto al ribasso le sue stime per la produzione di petrolio nel 2024, fissandola a 13,21 milioni di barili al giorno, contro i 13,24 milioni previsti precedentemente. Questo aggiustamento al ribasso è legato a vari fattori, tra cui la maturazione dei giacimenti esistenti e la possibilità che alcuni progetti di estrazione non procedano come previsto, rallentando temporaneamente l’espansione della produzione.

Le nuove previsioni sulla produzione di petrolio negli Stati Uniti arrivano in un contesto di crescente domanda di energia a livello globale, con i principali consumatori di energia, come la Cina e l’India, che continuano a rafforzare la loro domanda di petrolio. Questo scenario potrebbe far aumentare ulteriormente la pressione sui prezzi del greggio, mentre gli Stati Uniti potrebbero giocare un ruolo sempre più significativo nell’orientare l’offerta globale.

La crescita della produzione negli Stati Uniti non solo rafforza la posizione del paese come uno dei principali produttori di energia a livello mondiale, ma potrebbe anche influenzare le dinamiche geopolitiche legate al mercato energetico globale. In questo contesto, l’EIA ha sottolineato l’importanza di monitorare i fattori economici e geopolitici che potrebbero influenzare sia l’offerta che la domanda di petrolio nei prossimi anni.

In sintesi, le nuove previsioni della US Energy Information Administration indicano che la produzione di petrolio negli Stati Uniti continuerà a crescere nel 2025, superando le stime precedenti, mentre la produzione per il 2024 sarà leggermente inferiore alle previsioni passate. Questo scenario conferma la forza del settore energetico statunitense, con impatti significativi sia sul mercato interno che su quello globale.