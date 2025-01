La Cina lancia una metropolitana ad alta efficienza energetica utilizzando la fibra di carbonio

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

La Cina ha recentemente introdotto una metropolitana innovativa che segna un importante passo verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato nel settore dei trasporti urbani. Il treno metropolitano in fibra di carbonio, chiamato Citrovo 1.0, ha iniziato il suo servizio passeggeri nella città costiera di Qingdao, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Xinhua, il treno Citrovo 1.0 è dotato di una scocca e di un telaio realizzati con materiali compositi in fibra di carbonio. Questo innovativo design contribuisce a ridurre significativamente il peso del veicolo: la carrozzeria è più leggera del 25% e il telaio del 50%, risultando in un peso complessivo ridotto dell’11% rispetto ai treni tradizionali. Questa riduzione del peso ha effetti diretti sull’efficienza energetica, riducendo il consumo energetico di ciascun treno del 7% durante il funzionamento.

Liu Jinzhou, capo progettista del treno, ha sottolineato che questa riduzione del consumo energetico si traduce in una riduzione annua di circa 130 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Questo impatto ambientale positivo equivale all’incirca alla piantumazione di 6,7 ettari di alberi, una misura significativa per contribuire a ridurre le emissioni in un settore ad alta intensità energetica come quello dei trasporti.

L’uso di fibra di carbonio non solo ha benefici in termini di efficienza energetica, ma migliora anche la resistenza e la durata del veicolo. La fibra di carbonio aumenta la resistenza agli urti e migliora la longevità della struttura del treno. Inoltre, all’interno del treno, i materiali in fibra di carbonio sono stati utilizzati anche per realizzare eleganti sedili neri, braccioli e il pannello di controllo del conducente. Questi elementi non solo offrono un design moderno, ma contribuiscono anche a ridurre le vibrazioni e migliorare l’isolamento acustico, offrendo una guida più fluida e confortevole per i passeggeri.

Un altro elemento innovativo del treno Citrovo 1.0 è la piattaforma di manutenzione intelligente “Smart Care”. Questa piattaforma avanzata utilizza la tecnologia digitale per monitorare in tempo reale il funzionamento del treno e rilevare eventuali guasti. La piattaforma permette anche di ottimizzare le operazioni di manutenzione, riducendo i costi complessivi e migliorando l’affidabilità del servizio.

Il lancio di questo treno metropolitano in fibra di carbonio rappresenta una realizzazione significativa nel contesto dei trasporti pubblici cinesi, con implicazioni positive per l’ambiente e l’efficienza operativa. Non solo il Citrovo 1.0 è un esempio di innovazione tecnologica e sostenibilità, ma si inserisce anche in un più ampio sforzo della Cina di promuovere il trasporto pubblico ecologico e ridurre la sua impronta di carbonio.

Con il Citrovo 1.0, la Cina sta facendo un altro passo avanti verso l’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, spianando la strada a un futuro più verde e moderno per le sue città. Questo treno non è solo una meraviglia ingegneristica, ma anche un simbolo di come la tecnologia possa essere utilizzata per affrontare le sfide globali legate all’ambiente e alla sostenibilità.