14/1/2025

27 GENNAIO 2025 “GIORNO DELLA MEMORIA”:

CERIMONIA COMMEMORATIVA ALLA RISIERA DI SAN

SABBA E PROGRAMMA ATTVITÀ CULTURALI

Il Giorno della Memoria 2025 si caratterizza per due importanti anniversari: 80

anni sono trascorsi dall’abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz, il 27

gennaio 1945 e 25 anni dall’istituzione del Giorno della Memoria con la legge n.

211 del 20 luglio 2000 per “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione

italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la

morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e

protetto i perseguitati”.

Come ogni anno, il fulcro delle celebrazioni organizzate dal Comune di Trieste

sarà la cerimonia commemorativa nel cortile interno del Museo della Risiera di

San Sabba-Monumento Nazionale la mattina del 27 gennaio.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 9 con la deposizione di una corona d’alloro

della Polizia di Stato presso la lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci

all’interno del Carcere del Coroneo, a cura della Questura di Trieste e

dell’Associazione Nazionale “Giovanni Palatucci” Onlus. Seguiranno alle 9.30 la

marcia silenziosa verso la Stazione Centrale, a cura dell’Aned, Associazione

nazionale ex deportati – Sezione di Trieste, e alle 10.00 la deposizione di una corona

d’alloro del Comune di Trieste presso la lapide che ricorda la partenza dei convogli

che dal settembre 1943 al febbraio 1945 trasportarono i deportati per ragioni razziali,

politiche e di sfruttamento economico.

Alle ore 11 nel cortile interno del Monumento Nazionale della Risiera di San

Sabba si terrà la tradizionale cerimonia commemorativa con la presenza delle

autorità politiche e religiose.

Modalità di accesso alla cerimonia in Risiera di San Sabba

Restano invariate le modalità di accesso alla Risiera di San Sabba introdotte

nel 2024 e formulate per ottimizzare la gestione degli ingressi del pubblico e delle

autorità nel rispetto delle norme di sicurezza relative all’emergenza e all’evacuazione,

come formulate nel Piano di Gestione delle Emergenze e dell’Evacuazione per le

cerimonie istituzionali della Risiera di San Sabba.

All’interno della Risiera di San Sabba sono ammesse al massimo 2.200 persone

(pubblico + autorità). Il pubblico potrà accedere alla Risiera a partire dalle ore

10.30 dall’ingresso principale di via Palatucci, entrando liberamente fino a capienza

massima esaurita. Raggiunta questa, altre persone potranno entrare solo a fronte

di altrettante uscite.

Le autorità, la stampa e tutti i membri attivi della cerimonia (es. portatori di

gonfaloni) saranno muniti di speciale accredito rilasciato dall’ufficio del Gabinetto del

Sindaco e avranno accesso da piazzale De Simone/Sala delle Commemorazioni.

Durante la cerimonia il pubblico potrà accedere solo al cortile interno. Gli altri

spazi monumentali e museali (celle, sala delle croci, sala del museo…) saranno

riaperti a cerimonia finita. L’attività ordinaria del Museo e Monumento riprenderà ad

attività concluse, indicativamente a partire dalle ore 13.

La cerimonia si potrà seguire in diretta social sul canale fb del Comune di Trieste.

Per tutti i dettagli consultare il sito istituzionale http://www.risierasansabba.it

Programma delle attività culturali

Come di consueto, il Museo della Risiera di San Sabba-Monumento Nazionale

propone in occasione del Giorno della Memoria un programma di attività culturali di

approfondimento, riflessione e divulgazione. Per l’importante anniversario 2025 il

programma, approvato in seno alla Commissione per il Museo della Risiera di San

Sabba, è in gran parte organizzato in collaborazione con il Museo della Comunità

Ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”. La realizzazione del programma è stata