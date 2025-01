(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 TRENI, SANTILLO (M5S): SALVINI CI METTA LA FACCIA, INDENNIZZI 100% E STOP AUMENTI BIGLIETTI

Roma, 13 gen. – “Purtroppo il vortice disastroso in cui è entrato il nostro sistema ferroviario anche oggi non si ferma, così come la girandola di disagi e disservizi connessi. Tra Napoli e Roma Alta Velocità in affanno anche stamane, così come tra Milano e Venezia ritardi e inghippi hanno segnato questo lunedì sia per i regionali che per le lunghe percorrenze. Salvini, a cui nessuno imputa direttamente i diversi guasti della rete, non può continuare a giustificarsi dicendo che certi problemi si sono sempre registrati. Giusto la settimana scorsa, un nuovo studio ha rivelato che in Italia quasi il 70% dei treni Av non arriva puntuale. L’errore di Salvini, nel corso del 2024, è stato quello di non metterci mai la faccia, di occuparsi di tutto fuorché dei trasporti italiani e di non dire mai una parola sull’anno nero del trasporto ferroviario italiano. Di tanta insipienza, “ça va sans dire”, è complice pure Meloni: è d’obbligo che il governo venga a riferire in Parlamento su questa situazione inaccettabile. E che lavori sui danni arrecati da subito con FS, con indennizzi al 100% per i passeggeri rimasti ostaggio della rete e uno stop immediato a ogni step di aumento dei biglietti, almeno fin quando non si sarà ripristinata una situazione accettabile”. Così in una nota il vicecapogruppo alla Camera Agostino Santillo.

