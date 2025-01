(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Roma: Matone (Lega), centrodestra ammodernerà Italia. Pd può stare sereno

Roma, 13 gen. – “Come già dimostrato dalla Sardegna per lo scandalo Todde, a sinistra non hanno dimestichezza con la contabilità. Le opere PNRR nella regione Lazio che hanno subito un presunto definanziamento, sono quelle impossibili da realizzare secondo i criteri imposti dall’Europa e che il governo PD – 5 Stelle aveva mal negoziato a Bruxelles. Morale: il centrodestra – su spinta decisiva della Lega – ammodernerà l’Italia facendo quanto il Pd non è stato in grado di realizzare, anche usando altri fondi oltre a quelli europei. Il Pd, come si dice dalle sue parti, può stare sereno”.

Così la deputata romana della Lega Simonetta Matone.