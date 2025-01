GANGI, FORUM GIOVANI IL FUTURO SI COSTRUISCE INNOVANDO

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

*Presentati i progetti realizzati grazie a democrazia partecipata,

amministrazione comunale e assessorato regionale turismo*

*Gangi, **13* *Gennaio* *202**4*

*Giovani e capitale umano come ingrediente di base per lo sviluppo.

L’innovazione, come leva strategica per competere. **S**ono **questi **i

temi* *dei progetti realizzati, **nell’ultimo anno, **dal Forum Giovani di

Gangi. Una co**llaborazion**e** rafforzat**a* *dall**e esperienze locali**.

**L**’Aula Polifunzionale, **sotto piazzetta Vitale, **i**eri mattina, ha

accolto **l’assemblea del Forum Giovani, durante la quale sono stat**i**

presentat**i i progetti realizzati grazie alla democrazia partecipata e ai

fondi messi a disposizione dell’amministrazione comunale e dell’assessorato

regionale al Turismo. Assieme al sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e

all’assessore alle politiche giovani**li** Tiziana Ballistreri, hanno

partecipato la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, gli

assessori Domenico Alfonzo e Nicola Blando presenti sia consiglieri

comunali di maggioranza sia di opposizione. Una assemblea **dove sono stati

presentati i progetti già realizzati **e quelli in fase di completamento**.*

L’ultimo progetto in ordine di tempo realizzato e di sicuro impatto è stato

la realizzazione dei pannelli decorativi tematici. Contenuti grafici e

testuali posizionati nelle pensiline artistiche di piazza San Paolo, via

Nazionale(Specchio) e in viale don Bosco. Pannelli, realizzati grazie ai

fondi previsti per la democrazia partecipata, volti alla sensibilizzazione

dell’identità culturale(dialetto locale, tradizioni culinarie, storiche e

sacre), dell’emigrazione giovanile e ancora quelli sulla lotta all’omo

transfobia e alla violenza di genere e quello dedicato alla salute mentale.

Un progetto è stato rivolto alla promozione turistica e culturale ed è

stato finanziato dall’assessorato regionale al turismo. Denominato “Gangi:

a Sicily experience ha permesso di realizzare uno spot promozionale, una

narrazione su Gangi e le sue tradizioni. Un video che presenta scorci,

monumenti, tradizioni culturali, sacre e gastronomiche del Borgo dei Borghi

2014. Venti minuti tre quadri e una voce narrante che presentano Gangi e le

molteplici tradizioni viste dagli occhi delle giovani generazioni

descrivendolo in modo innovativo ed accattivante.

*Il progetto “Alla scoperta di Gangi 2.0” **invece* *rappresenta** un

percorso innovativo nell’ambito della promozione turistica del territorio

con la realizzazione di un sito “Visit Gangi” **ch**e propone un modo nuovo

ed interattivo di esplorare le bellezze del Borgo con la digitalizzazione