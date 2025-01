Comunicato Stampa IVASS del 13 gennaio 2025 – GRUPPO CNP: segnalate garanzie fideiussorie contraffatte

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 13 GENNAIO 2025

GRUPPO CNP:

SEGNALATE GARANZIE FIDEIUSSORIE CONTRAFFATTE

Sono state segnalate all’IVASS diverse garanzie fideiussorie contraffatte, intestate alle seguenti imprese, appartenenti al Gruppo CNP, che le hanno disconosciute:

CNP ASSURANCES S.A. e CNP CAUTION S.A.

Entrambe le imprese di assicurazione non sono abilitate ad operare in Italia nel ramo 15 (“Cauzione”).

Per la verifica della validità delle polizze fideiussorie, si raccomanda di consultare il Registro Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA), in cui per ciascuna impresa operante nel ramo assicurativo 15 (“Cauzione”) è indicato l’indirizzo internet del sito ovvero l’indirizzo PEC tramite il quale si può chiedere all’impresa di confermare l’autenticità della polizza.

Si consiglia, inoltre, di consultare l’elenco delle imprese autorizzate al ramo cauzione con l’indicazione della modalità di verifica telematica delle polizze, pubblicato nella pagina dedicata del sito dell’IVASS.

L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul sito http://www.ivass.it:

gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto, italiane ed estere);

il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;

la lista dei siti delle imprese vigilate dall’IVASS e degli intermediari regolarmente iscritti al RUI;

l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.