(ARC) Musica: Rosolen, 460 mila euro per bandi 2025 in uscita a primavera

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 L’assessore alla presentazione bilancio attivit? di Musicainrete,

una delle due reti finanziate nel 2024

Udine, 13 gen – “‘Musicainrete’ ? una delle due reti che hanno

ricevuto finanziamento regionale tramite il Bando per progetti

didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti

gestori di scuole non statali di musica. Il bilancio di questa

formula innovativa ? estremamente positivo, sia per la vasta

diffusione sul territorio, sia per il coinvolgimento di una larga

fascia di popolazione, dai 0 ai 25 anni, in scuole di ogni ordine

e grado. Inoltre, si segnala la capacit? di valorizzare ogni

singola scuola di musica che ha partecipato alla rete, pur

svolgendo direttamente le proprie attivit?”.

Lo ha osservato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione

Alessia Rosolen alla presentazione del bilancio di

“MusicaInsieme”, rassegna didattico-musicale delle scuole di

musica di “Musicainrete”, durante la quale l’esponente della

Giunta Fedriga ha annunciato anche che i fondi per i prossimi

bandi in uscita a primavera 2025 sono stati garantiti e anzi

aumentati da 420 a 460 mila euro.

“Le scuole accreditate sono circa una sessantina e per il primo

anno di attivit? si tratta di un ottimo risultato. Il Bando per

il finanziamento di progetti didattici musicali realizzati da

associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di

musica sar? pubblicato entro il 30 aprile, mentre l’emanazione

del Bando per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in

uno strumento musicale o in canto, nonch? nelle relative

discipline collegate ? in agenda entro i primi di maggio. Entro

il 31 agosto, infine, sar? pronto il Bando per i corsi di studio

per l’insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o

in canto, con programma didattico di tipo libero” ha reso noto

Rosolen.

Ad illustrare numeri e bilancio di “MusicaInsieme” nella sede

della Regione di Udine sono stati il presidente Giorgio Cozzutti

con il membro del direttivo Giuseppe Tirelli e, da remoto, la

vicepresidente Martina Starace.

Quindici le scuole di musica che si sono associate a

Musicainrete, ente che ha lo scopo di diffondere l’educazione

musicale, particolarmente richiesta per bambini e ragazzi da 0 a

11 anni. Ad oggi sono 1500 gli studenti affiliati, 150 i docenti

per circa 140 corsi musicali, 7 cori giovanili e 7 giovani

orchestre e oltre 200sono stati i saggi e i concerti.

Tramite gli eventi organizzati ? stata offerta una rassegna

didattico – musicale frutto della collaborazione delle scuole che

compongono la rete con lezioni-concerto, seminari, laboratori,

jam session tutti con finalit? didattiche e tutti di produzione

delle scuole di musica della rete, che hanno permesso di

coinvolgere un pubblico di partecipanti molto ampio,

principalmente compreso fra gli 0 e i 25 anni, armonizzando tutte

le specificit? di ogni scuola.

ARC/EP/gg

131607 GEN 25