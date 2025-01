ANCONA CLASSICA FORM E AMICI DELLA MUSICA – Comune di Ancona Ufficio Stampa

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

Lunedì 27 Gennaio 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

Con il patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona

SUONI DELLA MEMORIA

In occasione della Giornata della Memoria 2025

D. Gasparini Rivkele. Prima esecuzione assoluta – Opera su commissione Amici

della Musica “G. Michelli”

M. Ravel Kaddish da Deux Melodie hébraiques

M. Bruch Kol Nidrei

F. Mendelsshon Sonata n.2 in re magg. per violoncello e pianoforte, op.58

CHIARA BURATTINI VIOLONCELLO

MARTINA GIORDANI PIANOFORTE

Domenica 9 Febbraio 2025, ore 17.30

Ancona, Teatro Sperimentale

ARTISTA IN RESIDENZA

FILIPPO GORINI, PIANOFORTE

F. Schubert Sonata per pianoforte in do maggiore “Reliquie”, D840

G.K. Kurtag Selezione da “Jatekok”

L. v. Beethoven Sonata per pianoforte n.32 in do minore, op.111

Martedì 25 Febbraio 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

PIANO VOICE

E. Grieg Sei Pezzi lirici

N.Rota Sei Preludi

E.Satie Gnossienne n.1

F.Poulenc Tre Pezzi (Pastorale, Inno, Toccata)

Connor Chee, Navajo Vocables nn.1 e 4

M. Bonds Trouble Waters

F. Rzewski, Winnsboro Cotton Mill Blues (da North American Ballads)

EMANUELE ARCIULI, PIANOFORTE

Giovedì 20 Marzo 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

RUSSIAN TALES

L. van Beethoven Quartetto per archi n.7 in fa maggiore, n. 1 Op. 59

“Razumovsky”

D. Šostakovič Quartetto per archi in do minore, Op. 110 n. 8

QUARTETTO EOS

ELIA CHIESA e GIACOMO DEL PAPA, violini

ALESSANDRO ACQUI, viola

SILVIA ANCARANI, violoncello

Sabato 29 Marzo 2025, ore 20.30

Ancona, Teatro Sperimentale

BOSSO-BEETHOVEN

In collaborazione con Università Politecnica della Marche e FORM

E. Bosso Sky seen from the moon, per archi

The Way of 100 an 1 Comet, per archi

Seasong n. 2: The Sea prayer, per violoncello e archi

L. v. Beethoven Sinfonia n.7 in la magg. op.92

LUIGI PIOVANO DIRETTORE E SOLISTA

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

