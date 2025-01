(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 ROMA. RAMY, MILANI (FDI) : AGENTI FERITI A SAN LORENZO EPISODIO GRAVISSIMO

“Le aggressioni subite dalle forze dell’ordine ieri sera a San Lorenzo al

presidio per Ramy sono vergognose. Facinorosi, violenti e teppisti perché

di questo si tratta, scambiano una manifestazione legittima ma che deve

essere pacifica, per un atto di violenza contro le forze dell’ordine. Bombe

carta e oggetti contundenti che hanno ferito alcuni agenti del cordone di

sicurezza rappresentano un episodio gravissimo che tutti dobbiamo

condannare senza se e senza ma. Perché con le aggressioni alle forze

dell’ordine che avvengono ormai costantemente, come a Bologna e a Torino,

si delegittima lo Stato. Noi siamo dalla parte delle forze dell’ordine, che

svolgono il loro lavoro e assicurano la sicurezza e l’incolumità dei

cittadini”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani