(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Ramy; Ronzulli (FI): violenze inaccettabili, solidarietà ad agenti feriti

“L’ondata di violenza che si è scatenata durante le manifestazioni per Ramy, a Bologna, a Roma e, prima ancora a Torino, è inaccettabile e gravissima. Così come sono inaccettabili gli atti vandalici alla Sinagoga di Bologna. Ormai è chiaro che la tragedia in cui ha perso la vita il giovane, e sulla quale è giusto che faccia chiarezza la magistratura, viene strumentalizzata da frange di delinquenti per alimentare tensioni e scontri. Voglio esprimere solidarietà e vicinanza ai numerosi rappresentati delle forze dell’ordine rimasti feriti a Bologna e Roma, augurando loro una pronta guarigione, e alla comunità ebraica”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.