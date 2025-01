(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 RAMY, MALAN (FDI): TUTELEREMO FORZE DELL’ORDINE DA ATTI TEPPISTI

“Le violenze perpetrate ai danni delle Forze dell’Ordine nelle manifestazioni che hanno avuto luogo ieri in diverse città italiane, con il pretesto della morte di Ramy Elgamal sono ingiustificabili, inaccettabili e inqualificabili. Come al solito i ben noti gruppettari dei centri sociali approfittano di circostanze tragiche per dare sfogo al proprio odio contro chi tutela l’ordine pubblico, senza avere reali motivazioni, effettuando anche un attacco antisemita alla sinagoga di Bologna, che qualifica ulteriormente l’ideologia criminale alla base delle loro azioni. Ai carabinieri e poliziotti feriti giunga la piena solidarietà di Fratelli d’Italia: continueremo a lavorare in Parlamento per assicurare loro la massima tutela rispetto agli atti di questi teppisti, a partire dal ddl Sicurezza che è in Commissione al Senato e che questi atti spingono ad approvare tempestivamente”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

