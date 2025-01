(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Perego (FI) – Profonda solidarietà a tutto il personale rimasto coinvolto negli scontri avvenuti durante le manifestazioni delle ultime ore.

Milano, 12 gennaio – “Ferma condanna per i gravi episodi di violenza avvenuti nelle ultime ore in diverse città italiane, durante i quali il personale delle forze dell’ordine è stato vigliaccamente attaccato mentre svolgeva il proprio servizio di sicurezza in favore della collettività. La democrazia nel manifestare pacificamente le proprie opinioni non può essere manipolata al solo scopo di creare tensioni e disordini contro le istituzioni. La denuncia di questi atti deve essere chiara, ferma e senza ambiguità, per ribadire che la violenza non può mai trovare giustificazione né spazio all’interno della nostra società. Profonda solidarietà a tutto il personale ferito negli scontri”. Lo dichiara Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa.

