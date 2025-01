FISCO. OSNATO (FDI): GRAZIE VICEMINISTRO LEO PER IMPEGNO, NEL 2025 ANCORA RIFORME

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

“Dico un grande, sincero grazie a Maurizio Leo non soltanto per l’impegno profuso dall’inizio del suo mandato, che ha già prodotto cambiamenti significativi per i contribuenti e risultati eccezionali nel recupero dell’evasione, ma anche per quello che già è in preparazione: il 2025 sarà un altro anno di buongoverno, anche in materia fiscale”. Lo dichiara Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia, commentando la lettera del viceministro al Mef, con delega alle Finanze, pubblicata oggi dal Corriere della sera. “Lo ha sottolineato di recente il presidente Meloni: è tempo di aiutare il ceto medio. Tutti noi continueremo a lavorare senza sosta, sia con provvedimenti ad hoc sia completando l’attuazione della grande riforma del 2023, per rendere la fiscalità un motore di crescita e sviluppo anziché un ostacolo alle energie della Nazione o il paravento per gli sprechi della cattiva politica, come accadeva in passato”, prosegue l’esponente di FdI. “Affinché questa ‘rivoluzione copernicana’ possa compiersi, le regole devono essere più semplici e chiare: il codice tributario unificato, al quale il Viceministro sta lavorando, sarà una novità epocale. Su questa iniziativa, come sulle tante altre che guardano all’interesse degli italiani, la Commissione Finanze farà sempre la sua parte attiva”, conclude Osnato.

