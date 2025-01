(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 DE PRIAMO (FDI): SOLIDARIETÀ A POLIZIA, INACCETTABILE CLIMA DI VIOLENZA CONTRO FORZE DELL’ORDINE

“Quanto accaduto a Roma e Bologna, con un bilancio di 18 feriti tra le forze dell’ordine e la vandalizzazione della sinagoga di Bologna, è inaccettabile. Un episodio tragico come la morte di Ramy, su cui sono in corso le inchieste per far luce sulla verità, è diventato l’ennesimo pretesto da strumentalizzare per inscenare vere e proprie cacce al poliziotto e scatenare guerriglie. Esprimo la massima solidarietà alle forze dell’ordine e alla comunità ebraica e auspico che vi sia una condanna unanime di ogni episodio di violenza e che i responsabili vengano individuati ed assicurati alla giustizia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

