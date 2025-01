(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 °Bonelli : “Condanna della violenza e impegno per la verità su Ramy Elgaml.

Diciamo no a nuove leggi repressive”°

“Condanniamo con fermezza gli episodi di violenza avvenuti ieri sera a Roma

contro le forze dell’ordine, i danni agli immobili e gli atti vandalici

commessi contro la Sinagoga di Bologna. Invitiamo tutti a raccogliere

l’appello della famiglia di Ramy Elgaml, a respingere ogni forma di

violenza e a manifestare pacificamente per la ricerca della verità. Il

governo non approvi nuove leggi repressive che trasformerebbero il nostro

Paese in uno stato di Polizia.” Così in una nota Angelo Bonelli

co-portavoce di Europa Verde e Parlamentare Avs

