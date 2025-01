Caso Pozzi, Assotutela: “Giustizia per Gianmarco. Vicini alla famiglia” 

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

“Anche Assotutela ha partecipato nel pomeriggio di sabato 11 gennaio in Piazza Re di Roma, nella Capitale, alla manifestazione organizzata dalla famiglia Pozzi per alzare l’attenzione mediatica sulla vicenda del povero Gianmarco e chiedere assoluta verità su una morte dolorosa e terribile. In questo quadro, la nostra associazione in primis intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Gianmarco, tragicamente scomparso nell’agosto 2020 sull’isola di Ponza in circostanze ancora oggi avvolte nel mistero. Al contempo, sosteniamo con determinazione la richiesta di chiarezza e trasparenza avanzata dai familiari, che con coraggio e determinazione continuano a lottare affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto. Ogni vita ha un valore inestimabile, e il diritto alla verità e alla giustizia è un principio fondamentale che non può essere ignorato. Come associazione impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini, invitiamo dunque istituzioni e autorità competenti a proseguire le indagini (tornando sui propri passi rispetto alla richiesta di archiviazione), affinché siano chiariti tutti gli aspetti di questa vicenda dolorosa. Solo così sarà possibile rendere giustizia a Gianmarco e offrire un minimo di sollievo a una famiglia che merita risposte e non il silenzio. Assotutela continuerà a seguire da vicino questo caso e a sostenere ogni iniziativa finalizzata all’accertamento della verità”. Così, in una nota, l’associazione Assotutela.