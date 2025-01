(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 SEN. MASSIMILIANO ROMEO (LEGA) – RAMY. DOLORE PER LA MORTE DI UN RAGAZZO,

MA RISPETTO E FIDUCIA PER LE NOSTRE FORZE DELL’ORDINE

Milano, 10 GEN – Ancora una volta, parlando della tragica vicenda di Ramy,

la premessa è sempre il dolore per la scomparsa di un giovane ragazzo,

perché la vita umana è sacra.

Il messaggio che comunque deve passare dopo questa tragedia è che di fronte

ad un controllo di Polizia e Carabinieri bisogna sempre fermarsi, ripeto

sempre, rispettando il lavoro delle nostre forze dell’ordine, cui va la

nostra fiducia e gratitudine, impegnate ogni giorno a garantire la

sicurezza dei nostri territori, anche in situazioni difficili e con gravi

rischi, penso al carabiniere eroe che ha evitato una strage nel riminese la

notte di capodanno.

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e

presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.

