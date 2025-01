(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Erba (Co), acido in faccia, coltellate e minacce alla ex, Zoffili (Lega): “Galera a vita per questo mostro”

Roma, 10 gen. – “Il marocchino Said Cherrah nel novembre 2023 ha sfregiato con l’acido la sua ex a Erba, un mese fa è fuggito dagli arresti domiciliari e l’ha accoltellata fuori da un centro commerciale a Giussano, ieri ha tentato di aggredirla e l’ha minacciata di morte in tribunale a Como, durante l’udienza nella quale è stato condannato a 11 anni. Questo mostro è pericoloso per la società, spero venga condannato alla galera a vita!”.

Così su X il deputato comasco Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in IV commissione Difesa e Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE.