Coppa del Mondo di fioretto – A Parigi 10 azzurri qualificati per il tabellone principale di domani

Roma, 10 Gennaio 2025

ven 10 gennaio 2025 COPPA DEL MONDO DI FIORETTO MASCHILE – DIECI AZZURRI AVANZANO AL

TABELLONE PRINCIPALE DI DOMANI A PARIGI

PARIGI – A Parigi, nella cornice sontuosa dello Stade Pierre de

Coubertin, sono 10 gli azzurri qualificati per il tabellone principale

che si svolgerà domani della prova individuale della grande classica di

Coppa del Mondo di fioretto maschile.

Erano ammessi di diritto, grazie al loro posto nel ranking mondiale,

Filippo Macchi, il rientrante Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e

Alessio Foconi. Grazie ad una perfetta fase a gironi con sei vittorie e

nessuna sconfitta, hanno raggiunto subito i quattro compagni medagliati

olimpici anche Giuseppe Franzoni e Davide Filippi. In virtù dei successi

nei tre turni preliminari hanno conquistato il tabellone di domani anche

Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Damanio Rosatelli.

Nel turno dei 128 si è conclusa la prova di Tommaso Martini e Mattia De

Cristofaro.

Domani seconda giornata di gare a Parigi con il tabellone principale da

64 che vedrà 10 azzurri in pedana. Per Tommaso Marini ritorno in gara

dopo cinque mesi contro il giapponese Ueno, al primo turno anche due

derby azzurri con il doppio argento olimpico Filippo Macchi opposto a

Damiano Di Veroli e Guillaume Bianchi che sfiderà Damiano Rosatelli.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE FASI PRELIMINARI – PARIGI (FRANCIA),

10 GENNAIO 2025

Tabellone principale da 64 (domani)

Marini (ITA) – Ueno (Jpn)

Luperi (ITA) – Emmer (Usa)

Lombardi (ITA) – Mo (Chn)

Filippi (ITA) – Lee (Kor)

Macchi (ITA) – Di Veroli (ITA)

Bianchi (ITA) – Rosatelli (ITA)

Foconi (ITA) – Dosa (Hun)

Franzoni (ITA) – Chamley-Watson (Usa)

Tabellone preliminare da 64

Di Veroli (ITA) b. Chen (Tpe) 15-9

Lombardi (ITA) b. Mader (Fra) 15-12

Luperi (ITA) b. Youn (Kor) 15-13

Rosatelli (ITA) b. Chen (Usa) 15-13

Tabellone preliminare da 128

Di Veroli (ITA) b. Reichetzer (Aut) 15-14

Lombardi (ITA) b. Schembri (Isv) 15-6

Luperi (ITA) b. Zhuravlev (Ain) 15-10

Klein (Ger) b. Martini (ITA) 15-12

Andriamampianina (Fra) b. De Cristofaro (ITA) 15-7

Rosatelli (ITA) b. Borodachev (Ain) 15-9

Tabellone preliminare da 256

Di Veroli (ITA) b. Nemeth (Hun) 15-12

Lombardi (ITA) b. Eldeeb (Qat) 15-3

De Cristofaro (ITA) b. Burberry (Bra) 15-8

Rosatelli (ITA) b. Korzhovoi (Ukr) 15-7

Fase a gironi

Giuseppe Franzoni: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i

gironi)

Davide Filippi: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i

gironi)

Edoardo Luperi: cinque vittorie, una sconfitta

Tommaso Martini: quattro vittorie, una sconfitta

Giulio Lombardi: quattro vittorie, due sconfitte

Mattia De Cristofaro: quattro vittorie, due sconfitte

Damiano Rosatelli: quattro vittorie, due sconfitte

Damiano Di Veroli: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (297): 106. Tommaso Martini, 118. Mattia De Cristofaro

