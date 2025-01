comunicato stampa IL SINDACO HA INCONTRATO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE ASL AT

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

IL SINDACO HA INCONTRATO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE ASL AT

Ieri pomeriggio il Sindaco e Presidente della Provincia di Asti Maurizio Rasero ha ricevuto il neo Direttore Generale ASL AT Giovanni Gorgoni.

L’incontro è stato l’occasione per un primo confronto sui temi legati alla sanità astigiana e alle esigenze del territorio ad essa connesse.

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al dott. Gorgoni, Rasero si è reso disponibile a collaborare fattivamente per la crescita del benessere dei cittadini che passa necessariamente attraverso la tutela della salute.

Asti, 10 gennaio 2025

Nella foto: il Sindaco con il direttore ASL AT

