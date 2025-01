comunicato – RISCHIO INCENDI NEI BOSCHI, DALLA REGIONE PIEMONTE QUASI 5 MILIONI: PREVENZIONE PER EVITARE DISASTRI COME STA ACCADENDO IN AMERICA Gli assessori Gallo e Gabusi: “Misure specifiche per proteggere dal fuoco un patrimonio con un miliardo di alberi”

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Torino, 10 gennaio 2025

RISCHIO INCENDI NEI BOSCHI, DALLA REGIONE PIEMONTE QUASI 5 MILIONI:

PREVENZIONE PER EVITARE DISASTRI COME STA ACCADENDO IN AMERICA

Gli assessori Gallo e Gabusi: “Misure specifiche per proteggere dal fuoco un patrimonio con un miliardo di alberi”

Nei giorni dei grandi incendi che stanno devastando la California, la Regione insiste sulla prevenzione contro il rischio di nuovi roghi che possano interessare il milione di ettari di boschi e foreste che contrassegnano il Piemonte.