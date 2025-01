Com Stampa Cgil Padova, Filcams Cgil Padova, Filt Cgil Padova: “Caso Aspiag, necessaria chiarezza e l’internalizzazione dei lavoratori”

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

*Caso Aspiag Service, la Cgil di Padova – insieme alle categorie Filt e

Filcams – chiede chiarezza*

*“Accuse molto gravi che, se confermate, farebbero emerge un inaccettabile

quadro di diffusa illegalità – verso cui da anni puntiamo il dito – che

calpesta i diritti e le tutele dei lavoratori: l’unica soluzione è la loro

internalizzazione da parte di Aspiag”*

All’indomani della notizia riguardante il sequestro preventivo di 8 milioni

di euro a carico di Aspiag Service srl e dell’AD Christopher Rissbacher,

nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale portata avanti dalla procura

di Milano, arriva la reazione della Cgil di Padova – insieme alle categorie

Filt e Filcams – visto che ad essere coinvolti sono anche i contratti

d’appalto stipulati per garantire manodopera al polo logistico Agrologic di

Monselice.

“Innanzitutto – intervengono il Segretario Generale della Cgil di Padova,

Aldo Marturano, insieme a Marquidas Moccia, Segretaria Generale della

Filcams Cgil Padova e Massimo Cognolatto, Segretario Generale della Filt

Cgil di Padova – non possiamo non constatare il quadro estremamente grave

oggetto dall’inchiesta milanese: una complessa frode fiscale negli appalti

di somministrazione di manodopera della società schermati dietro fittizi

contratti d’appalto che avrebbero sistematicamente omesso il versamento

dell’Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali del lavoratori,

nell’evidente tentativo di ridurre ulteriormente il costo del lavoro. Un

film già visto innumerevoli volte e che purtroppo non ci sorprende più”.

“Naturalmente, come è nostra abitudine – proseguono i rappresentanti

sindacali – non possiamo che attendere che la magistratura porti avanti e

concluda il proprio lavoro. Se le accuse venissero confermate, tuttavia,

verrebbero avvalorate e ulteriormente rafforzate tutte le preoccupazioni e

le critiche che abbiamo espresso in tantissime occasioni negli ultimi anni

nei confronti del sistema degli appalti, dietro la cui opacità si

nascondono violazioni, soprusi e sfruttamento dei lavoratori. Anche il polo

logistico Agrologic di Monselice, che nelle intenzioni doveva essere

fortemente automatizzato, negli anni ha visto invece impiegare tantissima

manodopera, arrivando a coinvolgere circa 400 lavoratori. Si tratta, nella

stragrande maggioranza dei casi, di lavoratori stranieri che spesso non

conoscono neanche la lingua italiana, motivo per cui la Cgil ha anche

organizzato dei corsi di lingua per la loro alfabetizzazione, offrendo

un’assistenza volta alla loro emancipazione e battendosi per una loro

progressiva stabilizzazione con il dichiarato obiettivo di procedere verso

una loro internalizzazione”.

“Ed è proprio dall’esperienza maturata – concludono Marturano, Moccia e

Cognolatto – che crediamo che non si possa che proseguire verso questa

direzione, ossia verso una internalizzazione dei lavoratori, risultato che

la Cgil ha sempre perseguito nelle realtà industriali del nostro territorio

e che è stato diverse volte ottenuto come avvenuto nel magazzino di

Mestrino della stessa Aspiag, in quello dell’Alì e presso lo stabilimento

in Zona Industriale della Peroni, solo per citare gli ultimi casi risolti

con successo. L’auspicio non può quindi che essere che procedere al più

presto verso questa direzione affinché cessino una volta per tutte questo

genere di situazioni”