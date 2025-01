Codacons su Ncc

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

10 gennaio 2025

TRASPORTI: CODACONS SI SCHIERA AL FIANCO DEGLI NCC. A RISCHIO CONCORRENZA

CON RIPERCUSSIONI NEGATIVE SU UTENTI

In vista della Camera di Consiglio fissata per lunedì 13 gennaio dinanzi al

Tar del Lazio, il Codacons ribadisce il proprio sostegno agli operatori NCC

(Noleggio con Conducente) nella battaglia legale contro il Decreto

Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, ritenuto discriminatorio e

lesivo per gli interessi non solo della categoria, ma soprattutto degli

utenti e dei consumatori, che introduce restrizioni sproporzionate imponendo

obblighi amministrativi eccessivi e violando i principi di libera

concorrenza sanciti dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria. Tali

restrizioni, incluse limitazioni temporali per le prenotazioni e obblighi di

rientro alla rimessa, rischiano di favorire unicamente i taxi penalizzando

in modo diretto gli utenti, attraverso una riduzione del servizio di

trasporto pubblico non di linea.

“Non possiamo tollerare norme che, mascherate da esigenze di controllo,

danneggiano direttamente i consumatori – afferma il presidente Carlo Rienzi

– Le limitazioni imposte non solo ostacolano la libertà d’impresa, ma

aggravano i costi e riducono l’offerta, lasciando i cittadini senza

alternative adeguate e accessibili nel trasporto pubblico non di linea”.