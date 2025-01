(ACON) FOTOVOLTAICO. MORETUZZO-BULLIAN (PAT-CIV): NO A MEGA IMPIANTO AQUILEIA

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

"Il mega impianto fotovoltaico nella

citt? patrimonio Unesco ? frutto anche delle incertezze e degli

indugi della Maggioranza regionale. Dopo 7 anni che governa la

Regione e 2 anni che governa a Roma, sul tema dei parchi

fotovoltaici il Centrodestra ha parlato molto e concluso

assolutamente nulla”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo ed Enrico Bullian che

esprimono “grande preoccupazione dopo aver appreso del progetto

per la realizzazione di un parco fotovoltaico ad Aquileia, in

localit? San Zili-Casa Bianca, a nord-est del centro abitato, a

ridosso del sito archeologico. Come si legge sulla stampa,

l’impianto, di potenza nominale elettrica pari a 9.989 kwp, si

estenderebbe su una superficie complessiva di 210 mila metri

quadrati e avrebbe una vita stimata di 30-35 anni”.

“Il Friuli Venezia Giulia avrebbe dovuto rivendicare spazi di

autonomia sul governo del territorio e disciplinare per tempo

anche questo tipo di impianti – proseguono Moretuzzo e Bullian -,

invece oggi si trova in balia della speculazione finanziaria e la

nostra terra ? uno dei bersagli preferiti da parte dei fondi di

investimento che si stanno accaparrando i terreni per la

realizzazione di mega impianti fotovoltaici con un impatto

devastante su tanta parte della pianura friulana”.

“In questo caso poi, il mega parco sorgerebbe a ridosso del sito

archeologico di Aquileia, riconosciuto come patrimonio

dell’umanit? da parte dell’Unesco, mettendo a rischio, come

evidenziato dai vertici della fondazione Aquileia, anche il

futuro parco archeologico, con pesantissime ricadute sul piano

culturale e turistico. La produzione energetica da fonti

rinnovabili ? un tassello fondamentale della transizione

ecologica, ma come tutti i processi va governata e non lasciata

in balia degli interessi di pochi. Mettere a rischio un luogo

simbolo per il Friuli come Aquileia – crocevia e punto di

incontro di popoli, lingue e culture, che abbiamo il dovere di

conservare integro per le future generazioni – ? inammissibile.

Il progetto va fermato”, conclude la nota.

