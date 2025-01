(ACON) FOTOVOLTAICO. HONSELL (OPEN): NO A MEGA IMPIANTI IN AREE DI PREGIO

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

notizia dell’ennesimo mega impianto fotovoltaico contrastato dai

cittadini in aree di pregio nel Comune di Aquileia.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell

(Open Sinistra Fvg).

“Esprimiamo pieno appoggio – prosegue Honsell -, al Comune e alla

Soprintendenza nella loro azione volta a impedire tale

realizzazione. Come dichiariamo spesso ormai, la transizione

energetica non pu? essere la giustificazione per il consumo di

territorio”.

“Ormai da anni – conclude l’esponente di Open – in Consiglio

Regionale promuoviamo iniziative legislative volte a limitare la

realizzazione di tali impianti in aree diverse da quelle

dismesse, che purtroppo sono molto estese nella nostra regione”.

