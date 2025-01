(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 SPORT. ABODI: EVOLUZIONE MODELLO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI

“Si apre una nuova stagione nella elaborazione del modello degli investimenti del Governo allo Sport italiano, previsti nella riforma approvata nella Legge Finanziaria 2019. Entro la primavera, per i prossimi quattro anni e previo confronto con il CONI, saranno elaborati e presentati da parte di Sport e salute, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, i criteri di riconoscimento dei contributi pubblici a beneficio delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e dei Gruppi sportivi Civili e Militari, per orientare al meglio la definizione delle scelte strategiche dei singoli beneficiari, con la possibilità di poterle pianificare e adottare nel tempo, con sempre maggiori consapevolezze. Nuova prassi, grazie alla collaborazione con il MEF, anche in merito alla tempistica di determinazione – entro il mese di maggio – e alla relativa assegnazione delle risorse economiche incrementali rispetto al minimo garantito di 410 milioni di euro annui, riferite al 32% della fiscalità prodotta dal sistema sportivo nell’anno precedente. Siamo in grado di proporre questa evoluzione del modello di erogazione dei contributi pubblici, peraltro crescenti, grazie all’esperienza maturata in questi ultimi anni, modello sempre più oggettivo, trasparente, efficiente e finalizzato, nel suo complesso, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sistema: una sempre più ampia diffusione della pratica sportiva attraverso processi di avviamento allo sport che partano dalla scuola, il sostegno alle componenti sociali e territoriali più fragili perché possano beneficiare di crescenti opportunità sportive, il supporto alle componenti che orientano le rispettive attività all’agonismo rafforzandone anche la competitività” lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Roma, 9 gennaio 2025