Il fondatore dell’associazione Italia Liberty, professor Andrea Speziali annuncia un nuovo anno di grandi attività

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 L’anno è appena iniziato e per l’associazione culturale nazionale Italia

Liberty fondata dal professor Andrea Speziali si prospetta un anno ricco

di appuntamenti tra i quali la settima edizione del festival europeo

“Art Nouveau Week” il cui tema sarà la farfalla. Ci sarà anche un

ritorno del festival “Novecento Rendez-vous” con visite guidate sul tema

Futurismo oltre a una grande mostra d’arte contemporanea.

Il presidente di Italia Liberty, Andrea Speziali (Rimini 28 settembre

1988) è il riferimento per eccellenza sull’Art Nouveau in Italia,

indiscusso esperto di arte Liberty con un ruolo da perito e Ctu in

Tribunale. Egli ha pubblicato una ventina di testi, tra i più noti: Una

Stagione del Liberty a Riccione (Maggioli, 2010), Romagna Liberty

(Maggioli, 2012), Il Novecento di Matteo Focaccia e Savona Liberty.

Villa Zanelli e altre architetture (entrambe per i Tipi di Risguardi

edizioni), Diletto e Armonia. Villeggiature marine Liberty (La Pieve,

2015), I 100 poster più belli dell’Art Nouveau, 100 best doors of Art

Nouveau around the world (CartaCanta Editore) in aggiunta a una trentina

di mostre curate e centinaia di conferenze in Europa confermano la

vulcanicità di Andrea votata alla promozione e salvaguardia della bellezza.

Speziali è stato ideatore e curatore delle varie edizioni del Concorso

Fotografico e Video nazionale “ITALIAN LIBERTY”, dal quale sono nati i

volumi: Italian Liberty – L’alba del Novecento (2014), Italian Liberty –

Una nuova stagione dell’Art Nouveau (2015) e Italian Liberty – Il sogno

europeo della grande bellezza (2016), tutti per i Tipi di CartaCanta

Editore.

Allo stesso ambito si legano gli spin off: Giuseppe Sommaruga

(1867-1917). Un protagonista del Liberty (2017, per le celebrazioni del

centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita) e The world

of Art Nouveau (2017). Le numerose scoperte di Speziali nel campo del

Liberty, come gli affreschi di Emile Hurtré a Correggio, la tela

Primavera di Pietro Melandri a Faenza o la cabina di ascensore

appartenuta alla Casa Batllò di Gaudì a Barcellona, hanno fatto parlare

di sé in Europa. Una particolare segnalazione merita l’analitico studio

sull’artista vicentino Mario Mirko Vucetich, da cui hanno preso vita

diverse sue pubblicazioni come Mario Mirko Vucetich (1898-1975).

Architettura, scultura, pittura, disegno (Silvana Editoriale 2020) che

hanno contribuito alla riscoperta di una tra le più poliedriche figure

del Novecento, ma anche la grande mostra monografica del 2012 allestita

nel trecentesco Castello di Marostica e la sontuosa rassegna “Inedito

Novecento. L’arte nella collezione Breganze da Mario Mirko Vucetich a

Filippo De Pisis” ai Magazzini del Sale di Cervia nel 2021, da lui

curate. Numerosi suoi articoli sono stati pubblicati da eminenti testate

come Il Resto del Carlino, Sole 24Ore, Avvenire, Il Giornale Off e

Repubblica. Scrive e ha scritto su riviste scientifiche nazionali quali

Abitare del Corriere della Sera, Abitare la Terra, Agorà. Periodico di

cultura siciliana. A maggio 2021 esordisce come compositore musicale

pubblicando sui digital store musicali più celebri l’album “Inedito

Novecento” e successivamente “Summer Rain”, “Riccione Empire of the Sun”

e “Rise”. Nel 2023 apre il podcast “Fatti d’Arte & Cultura” distribuito

nelle più note piattaforme digitali dove racconta l’arte del Novecento

nelle sue molteplici sfaccettature. fatti di cronaca culturale e le

grandi mostre. Con l’abilitazione di accompagnatore turistico, tour

leader, a dicembre 2024 ha accompagnato a Barcellona cinquecento

italiani di una nota azienda farmaceutica per far rivivere l’esperienza

sul Modernismo Catalano. Speziali ha progettato cinque itinerari per far

conoscere una Barcellona segreta. A partire dal 2016 Speziali è

presidente di commissione al premio “Best LibertyCity”.