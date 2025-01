(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

mer 08 gennaio 2025 Sicurezza, De Carlo-Pavanetto (FdI): Forze dell'ordine rispecchiano al meglio i valori del Tricolore

“La giornata di celebrazione del tricolore, bandiera che è la massima espressione dell’unita nazionale e di rappresentanza istituzionale nel mondo, sia anche occasione per esprimere vicinanza e gratitudine agli uomini e donne in divisa che, mettendo a rischio la loro vita ed incolumità, svolgono la loro missione nelle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Forze di Polizia Locale”. A dirlo presentando a nome dell’intero gruppo politico di Fratelli d’Italia una risoluzione che impegni in questa direzione l’intero consiglio regionale al Ferro Fini è il capogruppo di Fratelli d’Italia Lucas Pavanetto, firmatario del documento già protocollato ieri (7 gennaio ndr) assieme a tutti i colleghi di partito. Una risoluzione allargata, quella firmata anche dai Consiglieri Casali, Soranzo, Formaggio e Razzolini, che come esplicitamente chiesto verrà poi girata ai rispettivi Comandi presenti sul territorio regionale, come segno tangibile di vicinanza, solidarietà e riconoscimento per il loro lavoro. “Non si tratta di un semplice documento formale – prosegue Pavanetto – ma dovuto, soprattutto dopo il discutibile sesto Rapporto della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), documento che arriva da Bruxelles e che come stigmatizzato dal presidente Mattarella e il presidente del Consiglio Meloni getta discredito sul nostro Paese e soprattutto sulle forze dell’ordine, tacciate di razzismo e profilazione razziale perché fanno troppi controlli agli stranieri nello specifico i Rom e le persone di origine africana”. “Nei giorni scorsi, con alcuni colleghi di partito del Parlamento italiano e di quello europeo abbiamo portato la nostra solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine di Cortina d’Ampezzo, in un periodo festivo durante il quale il loro carico di lavoro cresce esponenzialmente per garantire la sicurezza di cittadini e turisti”, ricorda il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Luca De Carlo. “Sono loro a rispecchiare nel miglior modo i valori che il tricolore rappresenta e tutti gli italiani dovrebbero essere loro grati per l’operato garantito sempre e ovunque, a difesa della sicurezza e a sostegno dei più deboli: spero che questa risoluzione incontri il favore di tutte le forze politiche, perché credo che la vicinanza alle nostre forze dell’ordine sia qualcosa che deve andare oltre le divisioni partitiche e convergere su un comune senso di riconoscenza per chi mette a rischio la propria vita per difendere i diritti degli altri”.

