Roma, 8 Gennaio 2025

M.Occhiuto (FI), Giornata cittadinanza digitale occasione per costruire spazio condiviso

“Viviamo in un mondo in cui il digitale è ovunque. Ogni bambino, ogni ragazzo ha una dimestichezza naturale con smartphone, tablet e computer. Si muovono in questo ambiente come nativi digitali, ma questo non significa automaticamente essere cittadini digitali consapevoli, che rispettano gli altri, sanno distinguere il vero dal falso e comprendono le conseguenze delle loro azioni online. Ecco perché questo ddl è importante: offre un’occasione concreta per sensibilizzare tutti sui diritti e i doveri che la vita digitale comporta. Perché lo spazio digitale non è un mondo parallelo e non possiamo lasciare che diventi un deserto anonimo o una giungla senza regole. Dobbiamo costruire insieme uno spazio digitale che rispecchi i nostri valori: rispetto, collaborazione, conoscenza. La Giornata nazionale della cittadinanza digitale può aiutarci a progettare questo spazio con intelligenza, rispetto e visione”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale.