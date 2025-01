(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 LAVORO, BARZOTTI (M5S): GOVERNO SENZA STRATEGIA ORGANICA SU SICUREZZA MENTRE MORTI AUMENTANO

ROMA, 8 GENNAIO 2025 – “Rispondendo a una mia interrogazione in commissione Lavoro alla Camera, il Governo dimostra, ancora una volta, di non avere una strategia organica contro gli infortuni e le morti sul lavoro. Nei primi giorni del 2025, tre lavoratori hanno perso la vita in altrettanti incidenti: uno a San Grato, in provincia di Lodi, uno in Campania e un altro ancora in Calabria. Lo scorso anno, secondo l’Osservatorio nazionale di Bologna, sono morti complessivamente 1.481 lavoratori, di cui 1.055 sui luoghi di lavoro; gli altri in itinere e sulle strade. Ad aumentare in modo esponenziale sono state anche le malattie professionali. Per tali motivi, mi sarei aspettata una risposta puntuale da parte del Ministero, a cui ho chiesto quali azioni intenda mettere urgentemente in campo per arginare tale fenomeno. Con il solito burocratese, invece, il sottosegretario Durigon si è limitato a ribadire l’ovvio, agitando come trofeo quella patente a crediti che, essendo limitata al settore edile, è del tutto insufficiente. Serve molto altro. Basta con gli interventi spot: pretendiamo quanto prima un piano nazionale straordinario di prevenzione degli infortuni”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti.

