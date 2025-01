(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Lamezia Terme, Furgiuele (Lega): “Plauso a Polizia per eccezionale operazione soccorso”

Roma, 8 gen. – “Desidero esprimere il mio più sentito plauso e profonda gratitudine nei confronti della Polizia di Stato, in particolare al personale del Commissariato di Lamezia Terme diretto da Antonio Turi, per l’eccezionale lavoro svolto nelle operazioni di ricerca e soccorso di un uomo di cui si erano perse le tracce. Donne e uomini hanno lavorato senza sosta, con impegno e professionalità, concentrando ogni sforzo in una vasta zona montuosa nel comune di Conflenti, dove alla fine sono riusciti a individuare l’auto del disperso in fondo ad un dirupo. Fondamentale è stato l’intervento congiunto con i Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale e un equipaggio del SUEM 118 di Rogliano, che hanno operato per il recupero e le prime cure dell’uomo, rimasto imprigionato tra le lamiere ma fortunatamente in grado di richiamare l’attenzione dei soccorritori. Un ringraziamento particolare va al Pilota APR, il cui utilizzo di tecnologie avanzate ha reso possibile l’individuazione precisa del veicolo, contribuendo in modo determinante al buon esito dell’operazione. Ancora una volta, la Polizia di Stato ha dimostrato dedizione, professionalità e un altissimo senso del dovere, valori che ci rendono orgogliosi e sicuri.

Un ringraziamento di cuore alla UIGOS di Lamezia Terme e a tutte le forze coinvolte in questa straordinaria operazione”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vice capogruppo Domenico Furgiuele.