(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Iran, Cannizzaro (FI): “Oggi Italia gioisce. A Governo e ministro Antonio Tajani merito per successo”

Oggi tutta l’Italia gioisce e tira un sospiro di sollievo per la liberazione di Cecilia Sala che vogliamo veder tornare presto alla sua vita, ai suoi affetti e al suo lavoro. Al Governo, al lavoro determinante del ministro Antonio Tajani e al corpo diplomatico va l’indiscusso merito non solo di aver determinato la felice risoluzione di questo caso ma di aver gestito la vicenda in modo esemplare, nel silenzio, con unità di intenti e spirito di collaborazione. Un lavoro di squadra encomiabile”. Così in una nota Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma