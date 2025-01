(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 TOSCANA, MARCHESCHI E MICHELOTTI (FDI): RAGIONERIA CERTIFICA CIO’ CHE ABBIAMO SEMPRE SOSTENUTO DALL’OPPOSIZIONE

“Sulla gestione della sanità in Toscana la Ragioneria generale dello Stato certifica ciò che come Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto dai banchi dell’opposizione in Regione. Una gestione allegra per non dire grave, come testimoniato già in passato dai casi di Massa e di Siena dove erano emersi dei buchi di bilancio molto importanti e significativi. Questa inefficienza e inappropriatezza sulla gestione del fondo strutturale in Toscana era già stata rilevata nel 2023 in una relazione del Mef che aveva diffidato la Regione per la mancanza di coperture. E’ un fatto cronico e l’unica ricetta adottata dalla sinistra è stata quella di aumentare l’Irpef per i toscani. Alle inefficienze e ai buchi di bilancio si è sempre messo dei cerotti e nascosta la polvere sotto ai tappeti senza trovare una soluzione ai costi di gestione sanitaria, chiedendo sempre più soldi ai governi e senza mai essere in grado di dare una effettiva risposta in termini di contabilità e senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Se in Consiglio regionale non verranno chiesti degli approfondimenti e non si farà luce su questa gestione della sanità pubblica, anche eventualmente con l’istituzione di una apposita Commissione d’indagine, ci faremo carico a livello nazionale di accendere i riflettori sulla mala gestione della sanità toscana”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi e il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, vice coordinatore di FdI in Toscana.

