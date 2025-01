(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 SICUREZZA, MILANI (FDI): BENE PREFETTO DI ROMA SU AUMENTO VIGILANZA TERMINI

E ESQUILINO

“Accolgo con soddisfazione l’annuncio del prefetto Lamberto Giannini di

rafforzare la vigilanza nelle zone di Termini e del rione Esquilino, prese

di mira da malviventi e criminalità, che hanno generato degrado ed

insicurezza per residenti e turisti. Ben vengano quindi rinforzi e presidi

ulteriori per ridare dignità e sicurezza a un territorio, porta d’ingresso

di Roma e rione storico della Capitale, specialmente ora che è in corso

l’anno Giubilare”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia

Massimo Milani, capogruppo in commissione parlamentare di inchiesta sulle

condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro

periferie.