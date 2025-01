(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 MO, ALOISIO (M5S): INACCETTABILE INERZIA DI FRONTE A TRAGEDIA NEONATI CHE MUOIONO DI FREDDO

Roma, 7 gen – “A Gaza sono diventati otto i neonati morti di freddo in meno di tre settimane, una realtà che non possiamo più ignorare. Ogni vita spezzata in questo modo è una ferita aperta per l’umanità e un grido disperato che deve essere ascoltato. La comunità internazionale ha il dovere morale di intervenire e fornire assistenza umanitaria a chi ne ha disperatamente bisogno. La mancanza di azione non può che essere vista come complicità in una crisi che, ormai, ha assunto in toto le sembianze di un vero e proprio genocidio. L’assedio di Gaza non è solo una questione geopolitica, è una questione di diritti umani fondamentali. La comunità internazionale continua a rimanere inerte di fronte a questa tragedia, mentre i diritti di centinaia di migliaia di palestinesi vengono sistematicamente violati. Auspico ancora una volta che tutti i leader mondiali rompano questa inerzia e agiscano con urgenza. Non possiamo più permettere che gli interessi economici prevalgano sulla vita umana. È tempo di chiedere responsabilità, di fornire aiuti e di garantire che simili atrocità non si ripetano e non restino impunite”.

Lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

